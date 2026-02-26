ЦБ ждет устойчивого возвращения инфляции к 4% во втором полугодии

В регуляторе также пояснили, что оценка устойчивой инфляции стала ключевой темой заседания 13 февраля. Большинство участников обсуждения сочли, что ускорение роста цен в январе было разовой подстройкой к повышению НДС, тарифов и сборов. В то же время другие участники отмечали, что устойчивые показатели инфляции сложно полностью очистить от влияния повышения НДС. Кроме того, нельзя исключать реакцию инфляционных ожиданий на ускорение роста цен в начале года.