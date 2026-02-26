Газета
Главная / Экономика /

ЦБ ждет устойчивого возвращения инфляции к 4% во втором полугодии

Ведомости

Банк России прогнозирует возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 г. Об этом говорится в опубликованном материале ЦБ.

Как следует из данных регулятора, с учетом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%.

«Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г.», – отмечается в материале.

В регуляторе также пояснили, что оценка устойчивой инфляции стала ключевой темой заседания 13 февраля. Большинство участников обсуждения сочли, что ускорение роста цен в январе было разовой подстройкой к повышению НДС, тарифов и сборов. В то же время другие участники отмечали, что устойчивые показатели инфляции сложно полностью очистить от влияния повышения НДС. Кроме того, нельзя исключать реакцию инфляционных ожиданий на ускорение роста цен в начале года.

16 февраля Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15,5% годовых. Решение о снижении на 50 б. п. стало неожиданным для рынка: консенсус прогноз «Ведомостей» предполагал сохранение ставки на уровне 16%.

