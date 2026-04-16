Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Экономика

Силуанов: кабмин рассмотрит более быстрое возобновление бюджетного правила

Ведомости

Правительство России рассмотрит возможность более раннего возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме Мосбиржи.

«Я думаю, что как раз можно было бы сейчас эту дискуссию возобновить. Я думаю, что правительство определится с этой частью в ближайшее время», – подчеркнул Силуанов.

Он уточнил, что отказываться от бюджетного правила не планируется. Наоборот, есть необходимость его корректировки с точки зрения более жесткого подхода к определению базовой цены на нефть.

О приостановке операций с валютой в рамках бюджетного правила Минфин объявил 4 марта. В ведомстве пояснили, что планируются изменения параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. При возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой стоимости нефти.

26 марта Силуанов говорил, что Минфин может продлить приостановку операций с валютой до прояснения ситуации на рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её