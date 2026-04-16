Силуанов: кабмин рассмотрит более быстрое возобновление бюджетного правила
Правительство России рассмотрит возможность более раннего возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме Мосбиржи.
«Я думаю, что как раз можно было бы сейчас эту дискуссию возобновить. Я думаю, что правительство определится с этой частью в ближайшее время», – подчеркнул Силуанов.
Он уточнил, что отказываться от бюджетного правила не планируется. Наоборот, есть необходимость его корректировки с точки зрения более жесткого подхода к определению базовой цены на нефть.
О приостановке операций с валютой в рамках бюджетного правила Минфин объявил 4 марта. В ведомстве пояснили, что планируются изменения параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. При возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой стоимости нефти.
26 марта Силуанов говорил, что Минфин может продлить приостановку операций с валютой до прояснения ситуации на рынке.