Силуанов: операции с валютой могут быть приостановлены до прояснения ситуации
Минфин РФ может продлить приостановку операций с валютой до прояснения ситуации на рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде РСПП.
«Мы могли приостановить на месяц и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительный период остановки операций до момента выяснения ситуации», – сказал он (цитата по ТАСС).
О приостановке операций с валютой в рамках бюджетного правила Минфин сообщил еще 4 марта. В ведомстве объяснили, что планируются изменения параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. При возобновлении операций объем отложенной покупки и продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.
25 февраля Силуанов сообщил, что кабмин на фоне сокращения нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета планирует поменять бюджетное правило. Министр заявил, что доля НГД федерального бюджета в 2026 г. составит менее 20%. По его словам, это нормально, так как основная ставка делается на экономику.