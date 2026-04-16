Силуанов ожидает выравнивания исполнения бюджета к концу года
Ситуация с исполнением федерального бюджета в России выровняется в течение года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на «Биржевом форуме 2026».
По его словам, на результаты I квартала повлияла ценовая конъюнктура и активное авансирование расходов.
«В течение года ситуация будет выравниваться», – отметил он, добавив, что власти рассчитывают выйти на плановые показатели.
Министр подчеркнул, что дефицит не является поводом для опасений. По его словам, «здесь ничего такого непредсказуемого нет». Силуанов считает, что нефтегазовые доходы в начале 2026 г. снизились из-за ценовой конъюнктуры. Сейчас, по его данным, ситуация начинает улучшаться.
Также Силуанов рассказал, что в начале года Минфин использовал около 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
15 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства призвал объяснить, почему показатели в экономике оказались ниже официальных прогнозов. Глава страны также поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста экономики и поддержку деловых инициатив.