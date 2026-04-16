Минфин израсходовал около 500 млрд рублей из ФНБ в начале 2026 года
Минфин России израсходовал чуть менее 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в начале текущего года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии на «Биржевом форуме – 2026».
«Мы за два месяца чуть меньше 500 млрд руб. потратили из ФНБ», – сказал он.
Силуанов отметил, что власти до июля приостановили участие на валютном рынке в рамках бюджетного правила: «Понимали, что у нас в бюджете цена отсечки составляет по текущему году $59 за барр. А в начале года показатель был значительно ниже».
По данным на сайте Минфина, в январе изъятия из ФНБ составили 154,6 млрд руб., в феврале – 244,4 млрд руб., в марте – 59,7 млрд руб. На март объем ФНБ составил 13,41 трлн руб., что сопоставимо с 5,7% ВВП. Сумма эквивалентна $165 млрд.
Минфин в феврале продал 13,2 млрд китайских юаней и 7,9 т золота из ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета. Валюта и золото были реализованы за 244,4 млрд руб., они были зачислены на единый счет федерального бюджета.