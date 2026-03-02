Минфин продал 13,2 млрд юаней из ФНБ для финансирования дефицита бюджета

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что ужесточение бюджетного правила, в том числе снижение цены отсечения, которое анонсировал Минфин, приведет к ослаблению рубля. Аналитики допустили, что снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$. В то же время оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.