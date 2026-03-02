Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Минфин продал 13,2 млрд юаней из ФНБ для финансирования дефицита бюджета

Ведомости

Минфин РФ в феврале 2026 г. продал 13,2 млрд китайских юаней и 7,9 т золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении министерства на его сайте.

По данным ведомства, в феврале часть средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России, в объеме 13 227,4 млн юаней и 7896,5 кг золота в обезличенной форме была реализована за 244,4 млрд руб. Полученные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета.

Кроме того, в феврале средства ФНБ в размере 2,76 млрд руб. были конвертированы в 248,7 млн китайских юаней.

Минфин вписался в план по дефициту бюджета

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По состоянию на конец месяца на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 188 087,1 млн юаней, а также 147 197,2 кг золота в обезличенной форме. Эти средства продолжают использоваться как часть резервов фонда.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что ужесточение бюджетного правила, в том числе снижение цены отсечения, которое анонсировал Минфин, приведет к ослаблению рубля. Аналитики допустили, что снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$. В то же время оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.

Власти намерены скорректировать цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из ФНБ и предельный уровень расходов бюджета. Дополнительные доходы бюджета от продажи нефти по ценам выше установленной планки направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если поступления оказываются ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте