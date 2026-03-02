Минфин продал 13,2 млрд юаней из ФНБ для финансирования дефицита бюджета
Минфин РФ в феврале 2026 г. продал 13,2 млрд китайских юаней и 7,9 т золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении министерства на его сайте.
По данным ведомства, в феврале часть средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России, в объеме 13 227,4 млн юаней и 7896,5 кг золота в обезличенной форме была реализована за 244,4 млрд руб. Полученные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета.
Кроме того, в феврале средства ФНБ в размере 2,76 млрд руб. были конвертированы в 248,7 млн китайских юаней.
По состоянию на конец месяца на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 188 087,1 млн юаней, а также 147 197,2 кг золота в обезличенной форме. Эти средства продолжают использоваться как часть резервов фонда.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что ужесточение бюджетного правила, в том числе снижение цены отсечения, которое анонсировал Минфин, приведет к ослаблению рубля. Аналитики допустили, что снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$. В то же время оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.
Власти намерены скорректировать цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из ФНБ и предельный уровень расходов бюджета. Дополнительные доходы бюджета от продажи нефти по ценам выше установленной планки направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если поступления оказываются ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка.