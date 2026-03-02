Силуанов рассказал о перетоке средств россиян с вкладов на фондовый рынок
Российские граждане начали активнее вкладываться в инструменты финансового рынка, переходя от сбережений в банках к инвестированию. Об этом сообщил «Вестям» министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов уточнил, что сейчас основным инструментом сбережения является вклад в банки. По мере того как процентные ставки будут снижаться, интерес людей и возможность заработать перейдут от сбережений в финансовых организациях к фондовому рынку. Несколько лет назад, когда процентные ставки в банках были существенно ниже, интерес к финансовому рынку был достаточно высок. Министр выразил надежду на рост интереса граждан к рынку по мере смягчения денежно-кредитной политики.
По его словам, есть различные инструменты для участия в покупке облигаций, акций, входа в систему долгосрочных сбережений или вложения средств в индивидуальные инвестиционные счета. Граждане уже начинают задумываться о смене тактики своих сбережений.
«Мы видим, кстати говоря, в последние месяцы, вот январь, рост участия людей в инструментах финансового рынка. Потихонечку уже переток идет с вкладов. Сегодня, кстати, на вкладах там больше 60 трлн руб., большой ресурс», – подчеркнул Силуанов.
16 февраля «Финуслуги» сообщили, что шесть из топ-20 банков после решения Центробанка России опустить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. понизили ставки по вкладам. Диапазон снижения ставок составил от 0,20 до 0,50 п. п. Оно затронуло депозиты сроком от трех месяцев до трех лет включительно. Остальные банки не изменили ставки.