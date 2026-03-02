Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Силуанов рассказал о перетоке средств россиян с вкладов на фондовый рынок

Ведомости

Российские граждане начали активнее вкладываться в инструменты финансового рынка, переходя от сбережений в банках к инвестированию. Об этом сообщил «Вестям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов уточнил, что сейчас основным инструментом сбережения является вклад в банки. По мере того как процентные ставки будут снижаться, интерес людей и возможность заработать перейдут от сбережений в финансовых организациях к фондовому рынку. Несколько лет назад, когда процентные ставки в банках были существенно ниже, интерес к финансовому рынку был достаточно высок. Министр выразил надежду на рост интереса граждан к рынку по мере смягчения денежно-кредитной политики.

По его словам, есть различные инструменты для участия в покупке облигаций, акций, входа в систему долгосрочных сбережений или вложения средств в индивидуальные инвестиционные счета. Граждане уже начинают задумываться о смене тактики своих сбережений.

«Мы видим, кстати говоря, в последние месяцы, вот январь, рост участия людей в инструментах финансового рынка. Потихонечку уже переток идет с вкладов. Сегодня, кстати, на вкладах там больше 60 трлн руб., большой ресурс», – подчеркнул Силуанов.

16 февраля «Финуслуги» сообщили, что шесть из топ-20 банков после решения Центробанка России опустить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. понизили ставки по вкладам. Диапазон снижения ставок составил от 0,20 до 0,50 п. п. Оно затронуло депозиты сроком от трех месяцев до трех лет включительно. Остальные банки не изменили ставки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте