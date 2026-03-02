Силуанов рассказал о перетоке средств россиян с вкладов на фондовый рынок

Силуанов уточнил, что сейчас основным инструментом сбережения является вклад в банки. По мере того как процентные ставки будут снижаться, интерес людей и возможность заработать перейдут от сбережений в финансовых организациях к фондовому рынку. Несколько лет назад, когда процентные ставки в банках были существенно ниже, интерес к финансовому рынку был достаточно высок. Министр выразил надежду на рост интереса граждан к рынку по мере смягчения денежно-кредитной политики.