Главная / Финансы /

Шесть банков из топ-20 понизили ставки по вкладам

Ведомости

Шесть из 20 крупнейших банков после снижения Центробанком ключевой ставки до 15,5% понизили ставки по вкладам. Об этом сообщили «Финуслуги».

Диапазон снижения ставок составил от 0,20 процентного пункта (п. п.) до 0,50 п. п. Оно затронуло депозиты сроком от трех месяцев до трех лет включительно. Остальные финансовые организации сохранили ставки.

На 16 февраля средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 банках снизилась по сравнению с 13 февраля на 0,06 п. п. и достигла 14,38% годовых, на полгода – на 0,04 п. п. до 14,08%, на год – на 0,08 п. п. до 12,82%. Средняя ставка по вкладу на 1,5 года опустилась на 0,04 п. п. и составляет 11,43%, на два года – на 0,06 п. п. до 11,16%. Средняя ставка по вкладу на три года уменьшилась на 0,09 п. п. и достигла 10,47%.

13 февраля совет директоров ЦБ решил опустить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ожидали пять из 21 аналитика консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, а один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.

16 февраля семь из девяти участников опроса «Ведомостей» спрогнозировали, что регулятор вновь понизит ключевую ставку минимум на 50 б. п. на заседании 20 марта. Еще двое опрошенных допустили сохранение ставки на текущем уровне.

