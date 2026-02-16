Шесть банков из топ-20 понизили ставки по вкладам

На 16 февраля средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 банках снизилась по сравнению с 13 февраля на 0,06 п. п. и достигла 14,38% годовых, на полгода – на 0,04 п. п. до 14,08%, на год – на 0,08 п. п. до 12,82%. Средняя ставка по вкладу на 1,5 года опустилась на 0,04 п. п. и составляет 11,43%, на два года – на 0,06 п. п. до 11,16%. Средняя ставка по вкладу на три года уменьшилась на 0,09 п. п. и достигла 10,47%.