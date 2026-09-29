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Главная / Экономика /

Почему инвестиции в регионах показали худшую динамику за 10 лет

Ключевая причина – сокращение бюджетного импульса, считают аналитики
Ксения Котченко
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии 2026 г. показали худшую динамику за 10 лет, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) «Регионы России в ожидании нового цикла инвестиций. XIV ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России» за сентябрь. По оценкам аналитиков на основе данных Росстата, инвестиции за этот период снизились в двух третях регионов страны (62 субъектах). По итогам 2025 г. спад наблюдался в 49 регионах против 36 в 2024 г. Близкий результат за последние 10 лет наблюдался только в 2016 г. – тогда 48 регионов сократили инвестиции, а 37 нарастили.

Вложения за весь прошлый год сократились на 2,3%, оперативные данные за первое полугодие 2026 г. подтвердили усиление спада, отмечают в НРА со ссылкой на данные Росстата. За шесть месяцев 2026 г. показатель оказался на 9,9% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: за тот же период 2025 г. рост вложений составил 4,3%. По итогам всего 2025 года объем инвестиций в основной капитал в стране сократился на 2,3% год к году. «Все это позволяет говорить о наиболее существенном за последнее десятилетие сокращении инвестиций, значительно более серьезном по сравнению с предыдущим кризисом на фоне пандемии COVID-19», – подчеркивают экономисты НРА.

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