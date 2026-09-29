Почему инвестиции в регионах показали худшую динамику за 10 лет

Вложения за весь прошлый год сократились на 2,3%, оперативные данные за первое полугодие 2026 г. подтвердили усиление спада, отмечают в НРА со ссылкой на данные Росстата. За шесть месяцев 2026 г. показатель оказался на 9,9% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: за тот же период 2025 г. рост вложений составил 4,3%. По итогам всего 2025 года объем инвестиций в основной капитал в стране сократился на 2,3% год к году. «Все это позволяет говорить о наиболее существенном за последнее десятилетие сокращении инвестиций, значительно более серьезном по сравнению с предыдущим кризисом на фоне пандемии COVID-19», – подчеркивают экономисты НРА.