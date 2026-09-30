Путин: нужно дать новый импульс инвестиционному циклу в России

Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА) «Регионы России в ожидании нового цикла инвестиций. XIV ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России» за сентябрь, с которым ознакомились «Ведомости», инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии 2026 г. показали худшую динамику за 10 лет. По оценкам аналитиков на основе данных Росстата, инвестиции за этот период упали в двух третях регионов страны (62 субъектах). По итогам 2025 г. спад фиксировался в 49 регионах против 36 в 2024 г. Близкий результат за последние 10 лет наблюдался только в 2016 г. – тогда 48 регионов сократили инвестиции, а 37 нарастили.