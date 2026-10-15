Путин назвал главу ФНС Егорова «главным кормильцем» российского бюджета

12 октября Путин на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя в безопасности и понимать, что государство защищает его интересы. Глава государства предложил обсудить состояние инвестиционного климата в стране и попросил Репика изложить свое мнение о мерах, которые необходимо принять со стороны властей, чтобы предприниматели могли уверенно работать.