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Путин назвал главу ФНС Егорова «главным кормильцем» российского бюджета

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова «главным кормильцем» бюджета РФ. Об этом глава государства заявил на форуме «Деловой России».

«Даниил Вячеславович, хочу спросить вас, как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса?» – обратился Путин к Егорову.

Вопрос касался расширения мер поддержки компаний, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что соответствующая инициатива уже согласована с Минфином.

12 октября Путин на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком заявил, что российский бизнес должен чувствовать себя в безопасности и понимать, что государство защищает его интересы. Глава государства предложил обсудить состояние инвестиционного климата в стране и попросил Репика изложить свое мнение о мерах, которые необходимо принять со стороны властей, чтобы предприниматели могли уверенно работать.

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