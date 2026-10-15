Новак заявил о проблемах с длинными деньгами в России
В России существуют проблемы с доступностью длинных денег. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Деловой России».
«Ключевым моментом все-таки должна быть макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции. Это то, что является фундаментом и основой, когда снижаются риски, когда предприниматели верят, и финансовые организации верят в финансирование проектов», – сказал Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что для привлечения долгосрочного финансирования недостаточно наличия перспективного проекта. По его словам, необходима также макроэкономическая стабильность.
«Тогда будут у нас все более и более длинные деньги использоваться и негосударственных пенсионных фондов, и средств, которые являются долгосрочными сбережениями граждан», – добавил он.
4 сентября «Ведомости» писали, что за последний год стоимость чистых активов (СЧА) крупнейших фондов денежного рынка выросла на 25–90%: у фонда «Ликвидность» УК «Вим инвестиции» – почти на 90% с 403 млрд до 765 млрд руб., у «Сберегательного» УК «Первая» – на 25% с 285 млрд до 357 млрд руб., а у «Денежного рынка» «Альфа-капитала» – на 53,5% с 217 млрд до 333 млрд руб. СЧА двух других крупных фондов – «Денежный рынок» от «Т-капитала» и «Накопительный в рублях» от «Атона» – выросла на 48,8 и 36,4% до 314 млрд и 60 млрд руб. соответственно.