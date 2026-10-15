Минтранс: более половины россиян считают состояние дорог хорошим
Более 50% россиян положительно оценивают состояние дорожной инфраструктуры. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС «Вести».
По словам министра, рост удовлетворенности граждан состоянием дорог остается одной из главных задач дорожной отрасли. Он отметил, что показатели строительства соответствуют поручениям президента и целям национальных проектов на 2026 г., а запланированные мероприятия должны продолжаться до 2030 г.
Среди приоритетов Минтранса Никитин назвал развитие опорной дорожной сети, приведение в порядок городских и региональных дорог, а также поддержку регионов за счет субсидий и нормативных механизмов. Дополнительные средства в дорожные фонды поступают благодаря контролю за перегрузом автомобилей и работе со штрафами.
Отдельное внимание ведомство уделяет дорогам, ведущим к социальным учреждениям. В новых соглашениях о предоставлении субсидий регионам предусмотрят приоритетное финансирование маршрутов к школам, больницам и детским садам. По словам Никитина, министерство будет контролировать выполнение этих требований, чтобы в первую очередь ремонтировались дороги, которыми пользуются машины скорой помощи и школьные автобусы.
8 октября в Минтрансе заявили, что более 470 км региональных и местных дорог к спортивным объектам привели в нормативное состояние в России с начала 2026 г. Всего дорожники завершили обновление 132 участков, обеспечивающих транспортную доступность стадионов, дворцов спорта, детско-юношеских школ и других спортивных сооружений. До конца года планируется привести в нормативное состояние еще часть объектов – в общей сложности за 2026 г. работы будут выполнены на 208 таких участках.
30 сентября председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что одним из основных направлений дорожных работ в новых регионах стало восстановление трассы Р280 «Новороссия». Он отметил, что с 2022 г. в новых регионах построено и отремонтировано более 8000 км автомобильных дорог.
16 июля вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина» будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области.