Минтранс: более 470 км дорог к спортивным объектам обновили в России
Более 470 км региональных и местных дорог к спортивным объектам привели в нормативное состояние в России с начала 2026 г. Работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заявили в Минтрансе РФ.
Всего дорожники завершили обновление 132 участков, обеспечивающих транспортную доступность стадионов, дворцов спорта, детско-юношеских школ и других спортивных сооружений. До конца года планируется привести в нормативное состояние еще часть объектов – в общей сложности за 2026 г. работы будут выполнены на 208 таких участках.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что до конца года в стране планируется обновить свыше 1000 км дорог к спортивным сооружениям. По его словам, развитие дорожной инфраструктуры должно повышать доступность мест для тренировок, соревнований и занятий физической культурой.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что работы включают не только ремонт дорожного покрытия. На объектах обустраивают пешеходные переходы и остановочные комплексы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят износостойкую светоотражающую разметку и модернизируют освещение.
30 сентября председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что одним из основных направлений дорожных работ в новых регионах стало восстановление трассы Р280 «Новороссия», которая связывает территории вдоль Северного Приазовья с Белгородской областью и Волгоградом. Он отметил, что с 2022 г. в новых регионах построено и отремонтировано более 8000 км автомобильных дорог.
16 июля вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области.