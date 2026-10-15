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Главная / Политика /

The Atlantic: поддержка США России может вынудить Украину заключить мир

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Украине, возможно, придется отказаться от дальнейшей эскалации и согласиться на мир на невыгодных условиях, если США фактически встанут на сторону России. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского, участвующего в разработке украинской военной стратегии.

По данным издания, решение лидера США Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива и призыв к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) усилили опасения в окружении Зеленского. Часть украинских чиновников считает, что Вашингтон может стать препятствием для стратегии экономического истощения России.

На этом фоне Украина активизировала атаки на другие объекты российской инфраструктуры, в том числе центры обработки данных. The Atlantic связывает их с операцией M&M's, предполагающей использование украинских беспилотников для давления на российскую экономику и нарушения авиасообщения. По данным издания, Киев пока избегает прямых ударов по гражданским самолетам и аэропортам, однако рассматривает более агрессивные варианты применения дронов.

При этом собеседники журнала признают, что такая стратегия не гарантирует достижения целей. Россия может отвечать усилением ударов по украинской инфраструктуре и населению. Один из участников разработки операции заявил, что после изменения позиции США Украине придется пересмотреть свои расчеты: по его словам, российская экономика не рухнет в обозримой перспективе.

15 октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты. В интервью Financial Times украинский президент раскритиковал стремление Вашингтона заключать экономические соглашения с Москвой, в том числе сделку по поставкам российского дизельного топлива.

11 октября Трамп объявлял об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Москва тогда не подтвердила достижение такой договоренности. 13 октября The New York Times сообщила, что украинская делегация потребовала от США объяснить выгоду отказа от атак на российские НПЗ. Американские переговорщики в ответ напомнили о предоставляемой Киеву поддержке, включая разведданные.

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