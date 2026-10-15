The Atlantic: поддержка США России может вынудить Украину заключить мир

На этом фоне Украина активизировала атаки на другие объекты российской инфраструктуры, в том числе центры обработки данных. The Atlantic связывает их с операцией M&M's, предполагающей использование украинских беспилотников для давления на российскую экономику и нарушения авиасообщения. По данным издания, Киев пока избегает прямых ударов по гражданским самолетам и аэропортам, однако рассматривает более агрессивные варианты применения дронов.