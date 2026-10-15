Путин заявил о росте экспорта продовольствия из России в 2,5 раза за десять лет

В сентябре Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго до конца 2028 г. Ограничения, введенные в 2014 г. в ответ на санкции ряда стран, теперь будут действовать с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г. Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 17 сентября.