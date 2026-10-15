Путин заявил о росте экспорта продовольствия из России в 2,5 раза за десять лет
Россия за последние десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в двадцатку крупнейших мировых поставщиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Деловой России».
«За последние годы, по-моему за 10 лет, мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировые рынки. В общем, здесь много сделано», – отметил глава государства.
В сентябре Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго до конца 2028 г. Ограничения, введенные в 2014 г. в ответ на санкции ряда стран, теперь будут действовать с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г. Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 17 сентября.