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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго до конца 2028 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения, введенные в 2014 г. в ответ на санкции ряда стран, теперь будут действовать с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г. Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 17 сентября. Он вступает в силу со дня его подписания.

Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран Путин подписал 6 августа 2014 г. Под его действие попали западные государства, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы после присоединения Крыма к России. Под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.

Изначально ограничения действовали в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Позже список пополнили Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина.

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