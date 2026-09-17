Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Президент России Владимир Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго до конца 2028 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ограничения, введенные в 2014 г. в ответ на санкции ряда стран, теперь будут действовать с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г. Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 17 сентября. Он вступает в силу со дня его подписания.
Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран Путин подписал 6 августа 2014 г. Под его действие попали западные государства, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы после присоединения Крыма к России. Под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.
Изначально ограничения действовали в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Позже список пополнили Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина.