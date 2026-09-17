Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран Путин подписал 6 августа 2014 г. Под его действие попали западные государства, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы после присоединения Крыма к России. Под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.