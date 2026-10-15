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Главная / Финансы /

Официальный курс доллара снижен до 83,76 рубля

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 16 октября на отметке 83,76 руб. Валюта стала дешевле на 0,19 руб.

Курс евро снизился до 93,77 руб. – на 0,15 руб. Юань подешевел на 0,04 руб. и достиг 12,5 руб.

Официальный курс доллара на 15 октября составляет 83,95 руб., евро – 93,92 руб., юаня – 12,54 руб.

Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля остается на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.

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