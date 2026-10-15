Официальный курс доллара снижен до 83,76 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 16 октября на отметке 83,76 руб. Валюта стала дешевле на 0,19 руб.
Курс евро снизился до 93,77 руб. – на 0,15 руб. Юань подешевел на 0,04 руб. и достиг 12,5 руб.
Официальный курс доллара на 15 октября составляет 83,95 руб., евро – 93,92 руб., юаня – 12,54 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.
8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля остается на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.