Силуанов призвал G20 сокращать бюджетные дефициты для роста мировой экономики

Министр финансов РФ в сентябре провел встречу с главой минфина США Скоттом Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствовал на форуме. Американские СМИ писали, что главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов.