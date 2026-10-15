Силуанов призвал G20 сокращать бюджетные дефициты для роста мировой экономики
«Большой двадцатке» следует сокращать бюджетные дефициты для устойчивого роста мировой экономики. Об этом заявил глава российского Минфина на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангкоке.
«Для обеспечения финансовой стабильности в мире необходимо проведение выверенной бюджетной политики и сокращение бюджетных дефицитов», – сказал он.
По словам Силуанова, необходимо решать две задачи: укрепление стабильности государственных финансов и обеспечение экономики долгосрочным капиталом. От этого будут зависеть ее устойчивость и долгосрочные темпы роста, добавил министр.
В целом, по оценкам Силуанова, ситуация с мировой экономикой с последней встречи G20 «лишь усугубилась». По словам министра, запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добывающая и перерабатывающая инфраструктура под ударом, а рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос.
Министр финансов РФ в сентябре провел встречу с главой минфина США Скоттом Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствовал на форуме. Американские СМИ писали, что главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов.