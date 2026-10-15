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Главная / Экономика /

Силуанов призвал G20 сокращать бюджетные дефициты для роста мировой экономики

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Большой двадцатке» следует сокращать бюджетные дефициты для устойчивого роста мировой экономики. Об этом заявил глава российского Минфина на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангкоке.

«Для обеспечения финансовой стабильности в мире необходимо проведение выверенной бюджетной политики и сокращение бюджетных дефицитов», – сказал он.

По словам Силуанова, необходимо решать две задачи: укрепление стабильности государственных финансов и обеспечение экономики долгосрочным капиталом. От этого будут зависеть ее устойчивость и долгосрочные темпы роста, добавил министр.

В целом, по оценкам Силуанова, ситуация с мировой экономикой с последней встречи G20 «лишь усугубилась». По словам министра, запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добывающая и перерабатывающая инфраструктура под ударом, а рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос.

Министр финансов РФ в сентябре провел встречу с главой минфина США Скоттом Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствовал на форуме. Американские СМИ писали, что главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов.

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