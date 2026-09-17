Российские министры посещают мероприятия G20 в США

Само по себе привлечение российских министров к встречам G20 в Америке есть отражение принципа администрации Трампа keeping finger in the pie – «держать руку на пульсе» с крупным игроком в вопросах глобальной энергетической и отчасти экономической безопасности даже в условиях частичной конфронтации, отмечает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Это позволяет России высказать свою точку зрения, но вряд ли именно сейчас можно добиться каких-то резких изменений в ее положении. Максимум, что можно будет увидеть со стороны США, – это не снятие или смягчение санкций для крупных компаний, а новые генлицензии, говорит эксперт.