Российские министры посещают мероприятия G20 в США

Российские министры посещают мероприятия G20 в СШАВ Техасе прошла встреча руководителей министерств энергетики стран группы двадцати с участием России
В американском Хьюстоне с 14 по 16 сентября прошла встреча министров энергетики G20 (группа двадцати) с участием российской делегации. Этот факт в СМИ подтверждали как американская сторона, председательствующая в 2026 г. в G20, так и российская – но без прямого упоминания руководителя ее делегации. При этом 15 сентября агентство ТАСС выпустило интервью, приуроченное именно к встрече в Хьюстоне, с министром энергетики Сергеем Цивилевым, где он рассказал о подходах России к обсуждаемым на встрече проблемам.
«Любые искусственные, нерыночные и политически мотивированные ограничения на свободную торговлю и технологическое сотрудничество лишь усугубляют энергетический дисбаланс», – сказал он. Цивилев добавил, что последние месяцы в профессиональной и взаимоуважительной атмосфере шла работа над принципами энергетической безопасности G20. При этом в репортаже телеканала «Россия 1» 15 сентября говорилось, что Москву в Хьюстоне представляет делегация сразу из трех ведомств – Минэнерго, МИДа и Минприроды, а на экране был первый заместитель Цивилева Павел Сорокин.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и МИД.
Что такое G20
Агентство AFP приводит множественные американские заявления со встречи в Техасе о доминировании США на энергорынке. Советник Белого дома по энергетике Джаррод Эйджен заявил, что одной из основных целей администрации президента Дональда Трампа стало «превращение Западного полушария в центр доступной, надежной и безопасной энергетики» вместо региона Ближнего Востока. Видимо, поэтому на встречу был приглашен и Паулу Энао, министр нефтепромышленности находящейся под контролем американцев Венесуэлы – страны, не входящей в G20. Встреча министров энергетики «двадцатки» в Хьюстоне проходит в момент, когда мировые энергетические рынки находятся под давлением последствий украинского и иранского конфликтов.
На торгах лондонской биржи ICE днем 16 сентября ноябрьский фьючерс Brent продолжал быть выше $108/барр., охладившись менее чем на 1% к закрытию прошлых торгов. Эта отметка преодолена 10 сентября впервые с конца мая. Непосредственным поводом стали успехи йеменских хуситов в войне против просаудовского правительства Йемена, угрожающие судоходству в Красном море вслед за Ормузским проливом. Цены на нефть вновь преодолели отметку в 108/барр. 14 сентября после атаки и остановки саудовского нефтепровода «Восток – Запад». Эта труба перебрасывает саудовскую нефть из Персидского залива в порт Янбу в обход Ормуза.
Вторым фактором стало выпадение летом 2026 г. с мировых рынков объемов российского топлива. Его экспорт приостановлен правительством России во избежание рисков дефицита на внутреннем рынке после усиления атак Украины по НПЗ. По данным Американской ассоциации автомобилистов, средняя цена на дизтопливо 16 сентября обновила рекорд – $6,3 за галлон.
Встреча министров энергетики G20 последовала за аналогичным мероприятием министров финансов в Эшвилле 31 августа – 1 сентября, где от России присутствовал Антон Силуанов. Там он познакомился со своим прямым визави Скоттом Бессентом, а по итогам поездки сказал, что «между Россией и США есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, которые нужно обсуждать». Известно, что российская сторона на совещании глав финансовых ведомств и ЦБ G20 подняла вопрос доступности глобальных финансовых инструментов: межбанковских расчетов, передачи финансовых сообщений, работы депозитариев.
Кроме того, 1–2 сентября прошло совещание министров по инновациям в Чапел-Хилле (штат Северная Каролина), где делегацию возглавлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, говорится на сайте ведомства. Он назвал ТАСС ту встречу успешной.
Далее до конца 2026 г. по графику в США ожидается проведение встреч министров торговли в Милуоки 30 сентября – 1 октября и дважды – иностранных дел: сначала на полях Генассамблеи ООН в конце сентября и полноценное совещание в Атланте 30–31 октября. Участие там министра иностранных дел Сергея Лаврова, который точно будет скоро в Нью-Йорке, прорабатывается, сказала накануне представитель МИДа Мария Захарова. Наконец, саммит лидеров стран G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 г. на территории гольф-клуба Трампа в Майами. Он 3 сентября сказал, что «еще не думал» о приглашении президента России Владимира Путина на саммит.
Основные вопросы на встрече в Хьюстоне будут касаться ситуации, сложившейся на рынке из-за войны вокруг Ирана, говорит замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов. Присутствие российской делегации будет предельно уместным при обсуждении вопроса, что могут делать энергопрофицитные страны в G20 для энергодефицитных, отмечает он. В первую очередь США и Европу интересует прогноз российских властей по срокам возобновления экспорта топлива, в первую очередь дизельного (доля России в мировом экспорте дизтоплива – 10%), отмечает Фролов.
Вторым вопросом является обсуждение перспектив добычи нефти Россией в рамках выставленных квот ОПЕК+, так как эти квоты на август в размере 9,887 млн барр./сутки и на сентябрь – 9,949 млн барр./сутки меньше российской добычи, считает Фролов. По данным сентябрьского отчета ОПЕК, добыча нефти в России снижается со II квартала и в августе достигла 8,7 млн барр./сутки, в I квартале она была на уровне 9,18 млн барр./сутки. Фролов сомневается, что в Хьюстоне возможно обсуждение американо-российских отношений на санкционном треке в сфере ТЭКа, в том числе выдачи новой генлицензии на экспорт, как это было весной.
Само по себе привлечение российских министров к встречам G20 в Америке есть отражение принципа администрации Трампа keeping finger in the pie – «держать руку на пульсе» с крупным игроком в вопросах глобальной энергетической и отчасти экономической безопасности даже в условиях частичной конфронтации, отмечает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Это позволяет России высказать свою точку зрения, но вряд ли именно сейчас можно добиться каких-то резких изменений в ее положении. Максимум, что можно будет увидеть со стороны США, – это не снятие или смягчение санкций для крупных компаний, а новые генлицензии, говорит эксперт.