Reuters: приглашение России на G20 вызвало недовольство европейских министров
Решение США пригласить Россию на встречу министров финансов стран G20 в Эшвилле (Северная Каролина) вызвало недовольство европейских участников, пишет Reuters. Глава Минфина РФ Антон Силуанов впервые с 2022 г. лично присутствовал на форуме и провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом.
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал присутствие Силуанова «довольно тревожным» сигналом для сотрудничества США с Европой в санкционной политике. «Я бы предпочел четкую позицию со стороны США, чтобы его не принимали как обычного гостя», – заявил Клингбайль. Глава минфина Польши Анджей Домански сказал агентству: «Мы не доверяем России. Они постоянно лгут, и нужно быть очень, очень осторожным, обсуждая с ними вопросы».
По данным американских СМИ, главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. В Минфине РФ подтвердили факт встречи, сообщив, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере и рамках G20. Европейские чиновники выступили против появления Силуанова на традиционной общей фотографии – в итоге снимок был сделан без него.
Ранее, в апреле 2026 г., США заявляли о намерении пригласить президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В июне 2026 г. Россия предупредила США, что не будет признавать встречи и итоги G20 без своего участия. Силуанова не было на встрече министров финансов G20 в 2025 г. – тогда Россию представляла исполнительный директор МВФ от РФ Ксения Юдаева.