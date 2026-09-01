Reuters: приглашение России на G20 вызвало недовольство европейских министров

Ранее, в апреле 2026 г., США заявляли о намерении пригласить президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В июне 2026 г. Россия предупредила США, что не будет признавать встречи и итоги G20 без своего участия. Силуанова не было на встрече министров финансов G20 в 2025 г. – тогда Россию представляла исполнительный директор МВФ от РФ Ксения Юдаева.