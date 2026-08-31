Бессент обсудил с Силуановым план Трампа по Украине

Бессент обсудил с Силуановым план Трампа по УкраинеВстреча проходит в Северной Каролине
Министр финансов США Скотт Бессент проводит встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым. Об этом сообщил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс с полей встречи министров финансов стран G20 в Северной Каролине.
«Министр финансов США Скотт Бессент прямо сейчас встречается с министром финансов России. Министр продвигает 28-пунктный мирный план президента Трампа по Украине», – написал журналист в соцсети Х.
Как сообщила журналист CNBC Меган Кассела со ссылкой на представителя американского минфина, Бессент проведет на этой неделе 11 двусторонних встреч.
Силуанова не было на встрече министров финансов стран G20 в 2025 г. В том году Россию представляла исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) от России Ксения Юдаева.
30 августа Axios писал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву 25 августа предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России, США и Украины Путина, Дональда Трампа и Зеленского. The New York Times писала, что Рэтклифф встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.
Песков в тот же день заявил, что проведение саммита возможно, но только для фиксации договоренностей. Он повторил заявление об открытости Москвы к переговорам, вновь обвинив Киев в нежелании участвовать в урегулировании.