Трамп заявил об усилении ударов США по наземным объектам наркокартелей
США намерены наращивать интенсивность ударов по наземным объектам, которые американская администрация связывает с наркокартелями в странах Латинской Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома.
«Наземная (операция – "Ведомости"), в сущности, только начинается. Она стартовала несколько месяцев назад, мы очень сильно бьем по ним. Мы знаем их маршруты, мы знаем, где находятся плохие парни, картели», – сказал Трамп.
Американский лидер также заявил, что участникам картелей дали время для добровольной сдачи. По его словам, основную ответственность за борьбу с ними должна нести Мексика, однако он усомнился в способности мексиканских властей справиться с этой задачей.
14 октября The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы и экспертов писала, что удары американских военных по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, не привели к существенному сокращению поставок кокаина на мировые рынки. Несмотря на военную кампанию США, рекордные объемы наркотика продолжают поступать в Америку, Европу и Австралию. За 13 месяцев операции американские беспилотники и авиация уничтожили более 70 судов, в результате чего погибли почти 240 членов экипажей. По оценкам американских властей, преступные группировки лишились кокаина на сумму около $1,5 млрд. Трамп в июне заявил, что объем наркотиков, поступающих в страну морским путем, сократился на 97%.
6 сентября на границе США и Мексики обнаружили сотый по счету туннель наркокартелей. По данным издания El Universal, погранично-патрульная служба США сообщила об обнаружении в последние недели сотого наркоподземного тоннеля в секторе Сан-Диего. Сеть таких тоннелей сосредоточена на участке протяженностью около 16 км под территорией Мексики и США. Пограничники заявили, что современные тоннели используются для незаконной перевозки наркотиков, денег и оружия. Один из обнаруженных тоннелей оборудован вентиляцией, электричеством и рельсами для перемещения грузов.