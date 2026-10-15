Трамп заявил об усилении ударов США по наземным объектам наркокартелей

14 октября The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы и экспертов писала, что удары американских военных по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, не привели к существенному сокращению поставок кокаина на мировые рынки. Несмотря на военную кампанию США, рекордные объемы наркотика продолжают поступать в Америку, Европу и Австралию. За 13 месяцев операции американские беспилотники и авиация уничтожили более 70 судов, в результате чего погибли почти 240 членов экипажей. По оценкам американских властей, преступные группировки лишились кокаина на сумму около $1,5 млрд. Трамп в июне заявил, что объем наркотиков, поступающих в страну морским путем, сократился на 97%.