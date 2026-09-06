На границе США и Мексики обнаружен сотый туннель наркокартелей
На границе США и Мексики обнаружен сотый по счету туннель наркокартелей, пишет газета El Universal.
По данным издания, погранично-патрульная служба США сообщила об обнаружении в последние недели сотого наркоподземного тоннеля в секторе Сан-Диего. Сеть таких тоннелей сосредоточена на участке протяженностью около 16 км под территорией Мексики и США.
Пограничники заявили, что современные тоннели используются для незаконной перевозки наркотиков, денег и оружия. Один из обнаруженных тоннелей оборудован вентиляцией, электричеством и рельсами для перемещения грузов.
В погранично-патрульной службе США отметили, что картели также используют беспилотники для наблюдения за сотрудниками и могут применять их для нападений. На участке границы в секторе Сан-Диего работают около 2200 сотрудников, еще 500 должны прибыть в ближайшее время.
2 августа власти Мексики задержали лидера картеля Los Reyes Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо. После его ареста в западной части страны начались беспорядки с перекрытием дорог и поджогами автомобилей.
Операция прошла в штате Мичоакан. Магальон был задержан мексиканской армией по судебному ордеру, его обвиняют в незаконном лишении свободы и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Власти США ранее объявили вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая помогла бы задержать Пончо.