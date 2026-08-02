В Мексике задержали лидера картеля Los Reyes по кличке Пончо
Власти Мексики задержали лидера картеля Los Reyes Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо, сообщила Roya News. После его ареста в западной части страны начались беспорядки с перекрытием дорог и поджогами автомобилей.
По данным издания, операция прошла в штате Мичоакан. Магальон был задержан мексиканской армией по судебному ордеру, его обвиняют в незаконном лишении свободы и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Власти США ранее объявили вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая помогла бы задержать Пончо.
После задержания предполагаемые участники картеля перекрыли дороги и подожгли несколько автомобилей в муниципалитетах Лос-Рейес и Перибан. В пострадавших районах продолжают работать силы безопасности, которые пытаются восстановить порядок и не допустить дальнейшей эскалации насилия.
В апреле в мексиканском штате Наярит был задержан Аудиас Флорес Сильва, известный как Эль Хардиньеро, региональный лидер «Картеля Нового поколения Халиско» (CJNG).
В феврале США помогли Мексике в операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под псевдонимом Эль Менчо. В ходе операции захватить Эль Менчо живьем не получилось – в результате ответного огня он и еще шесть членов картеля были убиты или тяжело ранены, причем раненые, среди которых был и Сервантес, скончались во время последующей транспортировки в Мехико.