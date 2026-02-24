Газета
Главная / Политика /

Как США помогли Мексике ликвидировать босса крупнейшего наркокартеля

Это вызвало мятеж наркобанд во многих районах страны
Глеб Мишутин
После ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» можно ожидать появления нескольких меньших наркокартелей
После ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» можно ожидать появления нескольких меньших наркокартелей / ENRIQUE CASTRO / AFP

США помогли Мексике в операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под псевдонимом Эль Менчо. В ходе операции, как сообщило в соцсети Х минобороны Мексики, захватить живьем Эль Менчо не получилось – в результате ответного огня он и еще шесть членов картеля были убиты или тяжело ранены, причем раненые, среди которых был и Сервантес, скончались во время последующей транспортировки в Мехико.

О том, что Вашингтон помог Мехико в этой операции, предоставив разведданные, заявила 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Соединенные Штаты оказали разведывательную поддержку мексиканскому правительству в проведении операции в Тапальпе, штат Халиско, Мексика, в ходе которой был ликвидирован Немесио «Эль Менчо» Осегера Сервантес, печально известный наркобарон и главарь картеля «Новое поколение Халиско», – написала в Х Левитт.

Она также добавила, что Эль Менчо был одной из ключевых целей как для американских, так и для мексиканских властей по той причине, что являлся одним из главных поставщиков в США. Картель Эль Менчо «Новое поколение Халиско» США еще в феврале 2025 г. в начале правления Дональда Трампа занесли в список международных террористических группировок.

Как сообщает агентство Reuters, свой вклад в ликвидацию Эль Менчо внесла новая группа под руководством Пентагона – Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, созданная в январе 2026 г. для выявления сетей наркокартелей на границе США и Мексики. Как заявил Reuters представитель минобороны США, новая оперативная группа вписывается в планы администрации Трампа по борьбе с наркотрафиком, когда американские военные укрепляют свое присутствие на мексиканской границе.

Американцы и раньше помогали мексиканским властям в борьбе с наркокартелями, просто сейчас эта помощь в виде разведданных и локализации Эль Менчо была конкретизирована, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, урон «Новому поколению Халиско» был нанесен серьезный, но преувеличивать его значение не стоит – наркокартели подобно гидре, на месте отрубленной головы вырастают две новые. Как считает эксперт, теперь «Новое поколение Халиско» раздробится на несколько меньших картелей и принципиально легче от этого ситуация не станет.

Сейчас, продолжает Хейфец, мексиканское государство ослаблено, но даже ослабленным оно может сопротивляться наркокартелям и не допускать полного слияния наркомафии с властным аппаратом. При этом дестабилизировать ситуацию в некоторых штатах Мексики и перекрыть дорожное движение наркокартели вполне в силах, резюмирует эксперт.

Помощь США Мексике укладывается в общую стратегию администрации Трампа в отношении южной границы и Латинской Америки в целом, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Основной поток наркотрафика идет как раз через мексиканскую границу. Для Трампа удар по наркокартелям и прекращение «наркоэпидемии» в США – это ключевая задача, с которой он шел на выборы, так что кооперация с Мексикой для борьбы с наркотрафиком «не является откровением», отмечает эксперт. При этом в сотрудничестве с Мехико, тоже заинтересованным в борьбе с наркокартелями для прекращения их дестабилизирующего фактора, Вашингтон уважает суверенитет своего южного соседа. Мексиканским властям такая позиция США на руку, так как они намерены решать проблемы наркокартелей совместно с Вашингтоном. Сама же ликвидация Эль Менчо – это промежуточный успех в тяжелой и, внутри США, политизированной борьбе, подытоживает Сокольщик.

