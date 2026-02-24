Как США помогли Мексике ликвидировать босса крупнейшего наркокартеля

Помощь США Мексике укладывается в общую стратегию администрации Трампа в отношении южной границы и Латинской Америки в целом, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Основной поток наркотрафика идет как раз через мексиканскую границу. Для Трампа удар по наркокартелям и прекращение «наркоэпидемии» в США – это ключевая задача, с которой он шел на выборы, так что кооперация с Мексикой для борьбы с наркотрафиком «не является откровением», отмечает эксперт. При этом в сотрудничестве с Мехико, тоже заинтересованным в борьбе с наркокартелями для прекращения их дестабилизирующего фактора, Вашингтон уважает суверенитет своего южного соседа. Мексиканским властям такая позиция США на руку, так как они намерены решать проблемы наркокартелей совместно с Вашингтоном. Сама же ликвидация Эль Менчо – это промежуточный успех в тяжелой и, внутри США, политизированной борьбе, подытоживает Сокольщик.