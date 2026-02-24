Как США помогли Мексике ликвидировать босса крупнейшего наркокартеля

Как США помогли Мексике ликвидировать босса крупнейшего наркокартеляЭто вызвало мятеж наркобанд во многих районах страны
США помогли Мексике в операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под псевдонимом Эль Менчо. В ходе операции, как сообщило в соцсети Х минобороны Мексики, захватить живьем Эль Менчо не получилось – в результате ответного огня он и еще шесть членов картеля были убиты или тяжело ранены, причем раненые, среди которых был и Сервантес, скончались во время последующей транспортировки в Мехико.
О том, что Вашингтон помог Мехико в этой операции, предоставив разведданные, заявила 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Соединенные Штаты оказали разведывательную поддержку мексиканскому правительству в проведении операции в Тапальпе, штат Халиско, Мексика, в ходе которой был ликвидирован Немесио «Эль Менчо» Осегера Сервантес, печально известный наркобарон и главарь картеля «Новое поколение Халиско», – написала в Х Левитт.
Она также добавила, что Эль Менчо был одной из ключевых целей как для американских, так и для мексиканских властей по той причине, что являлся одним из главных поставщиков в США. Картель Эль Менчо «Новое поколение Халиско» США еще в феврале 2025 г. в начале правления Дональда Трампа занесли в список международных террористических группировок.
Как сообщает агентство Reuters, свой вклад в ликвидацию Эль Менчо внесла новая группа под руководством Пентагона – Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, созданная в январе 2026 г. для выявления сетей наркокартелей на границе США и Мексики. Как заявил Reuters представитель минобороны США, новая оперативная группа вписывается в планы администрации Трампа по борьбе с наркотрафиком, когда американские военные укрепляют свое присутствие на мексиканской границе.
Американцы и раньше помогали мексиканским властям в борьбе с наркокартелями, просто сейчас эта помощь в виде разведданных и локализации Эль Менчо была конкретизирована, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, урон «Новому поколению Халиско» был нанесен серьезный, но преувеличивать его значение не стоит – наркокартели подобно гидре, на месте отрубленной головы вырастают две новые. Как считает эксперт, теперь «Новое поколение Халиско» раздробится на несколько меньших картелей и принципиально легче от этого ситуация не станет.
Сейчас, продолжает Хейфец, мексиканское государство ослаблено, но даже ослабленным оно может сопротивляться наркокартелям и не допускать полного слияния наркомафии с властным аппаратом. При этом дестабилизировать ситуацию в некоторых штатах Мексики и перекрыть дорожное движение наркокартели вполне в силах, резюмирует эксперт.
Помощь США Мексике укладывается в общую стратегию администрации Трампа в отношении южной границы и Латинской Америки в целом, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Основной поток наркотрафика идет как раз через мексиканскую границу. Для Трампа удар по наркокартелям и прекращение «наркоэпидемии» в США – это ключевая задача, с которой он шел на выборы, так что кооперация с Мексикой для борьбы с наркотрафиком «не является откровением», отмечает эксперт. При этом в сотрудничестве с Мехико, тоже заинтересованным в борьбе с наркокартелями для прекращения их дестабилизирующего фактора, Вашингтон уважает суверенитет своего южного соседа. Мексиканским властям такая позиция США на руку, так как они намерены решать проблемы наркокартелей совместно с Вашингтоном. Сама же ликвидация Эль Менчо – это промежуточный успех в тяжелой и, внутри США, политизированной борьбе, подытоживает Сокольщик.