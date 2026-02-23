США предоставили Мексике разведданные для ликвидации наркобарона Эль Менчо

Как утверждает Левитт, Эль Менчо был одним из основных контрабандистов фентанила на территорию США, поэтому был главной целью американского правительства. Она рассказала, что в ходе ликвидации главы наркокартеля погибли еще три его члена, трое получили ранения, а двое арестованы. Кроме того, Левитт выразила благодарность мексиканским военным за сотрудничество.