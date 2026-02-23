Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США предоставили Мексике разведданные для ликвидации наркобарона Эль Менчо

Ведомости

США предоставили Мексике разведданные для ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Как утверждает Левитт, Эль Менчо был одним из основных контрабандистов фентанила на территорию США, поэтому был главной целью американского правительства. Она рассказала, что в ходе ликвидации главы наркокартеля погибли еще три его члена, трое получили ранения, а двое арестованы. Кроме того, Левитт выразила благодарность мексиканским военным за сотрудничество.

«Президент Трамп предельно ясно дал понять: Соединенные Штаты обеспечат, чтобы наркотеррористы, поставляющие смертельно опасные наркотики на нашу территорию, понесли заслуженное наказание», – заключила она.

22 февраля стало известно, что в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Эль Менчо. Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.

Читайте также:После убийства наркобарона в Мексике вспыхнули беспорядки
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её