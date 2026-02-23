США предоставили Мексике разведданные для ликвидации наркобарона Эль Менчо
США предоставили Мексике разведданные для ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.
Как утверждает Левитт, Эль Менчо был одним из основных контрабандистов фентанила на территорию США, поэтому был главной целью американского правительства. Она рассказала, что в ходе ликвидации главы наркокартеля погибли еще три его члена, трое получили ранения, а двое арестованы. Кроме того, Левитт выразила благодарность мексиканским военным за сотрудничество.
«Президент Трамп предельно ясно дал понять: Соединенные Штаты обеспечат, чтобы наркотеррористы, поставляющие смертельно опасные наркотики на нашу территорию, понесли заслуженное наказание», – заключила она.
22 февраля стало известно, что в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Эль Менчо. Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.