После убийства наркобарона в Мексике вспыхнули беспорядки
После ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Рубена Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо», в Мексике начались массовые беспорядки. Об этом сообщает The Guardian.
Сразу после сообщения о гибели наркобарона в нескольких регионах страны начались поджоги автомобилей, вооруженные люди перекрывали автомагистрали. Так называемые «наркоблокпосты» из горящих машин и автобусов были зафиксированы как минимум в восьми штатах, включая Халиско, Гуанахуато, Мичоакан и Герреро.
В столице Халиско вооруженные мужчины поджигали автомобили и автозаправки. К вечеру город практически опустел, занятия в школах в ряде штатов были отменены. Из-за нестабильной обстановки авиакомпании США и Канады отменили десятки рейсов, в том числе в туристический город Пуэрто-Вальярта.
22 февраля стало известно, что в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Эль Менчо. Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.
По распоряжению губернатора был немедленно созван комитет безопасности с участием всех уровней власти и активирован «красный код» для защиты населения.
Посольство США в Мехико рекомендовало американским гражданам, находящимся в штатах Халиско (включая Пуэрто-Вальярту, Чапалу и Гвадалахару), Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, укрыться на месте и не покидать убежища до особого распоряжения.