После убийства наркобарона в Мексике вспыхнули беспорядки

22 февраля стало известно, что в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Эль Менчо. Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.