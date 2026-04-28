В Мексике задержали одного из лидеров крупнейшего картеля
В мексиканском штате Наярит было задержан Аудиас Флорес Сильва, известный как Эль Хардиньеро, региональный лидер «Картеля Нового поколения Халиско» (CJNG). Об этом сообщил в X секретарь безопасности страны Омар Гарсия Харфуч.
По словам Харфуча, в Мексике выдан ордер на его арест, а власти США разыскивают его для экстрадиции. За его поимку американское правительство предложило вознаграждение в размере $5 млн.
Кроме того, в Сапопане, штат Халиско, спецназ мексиканской армии и Национальная гвардия задержали Сезара Алехандро Н., известного как Эль Гуэро Конта, которого считают финансовым оператором Аудиаса Флореса Сильвы. Сезар Алехандро Н. обвиняется в отмывании средств, полученных от незаконной деятельности через компании и подставных лиц, а также в покупке самолетов, судов, домов, ранчо и инвестировании в компании по производству текилы. Его задержание наносит серьезный удар по финансовой структуре преступной группировки, подчеркнул Харфуч.
В феврале США помогли Мексике в операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под псевдонимом Эль Менчо. В ходе операции захватить Эль Менчо живьем не получилось – в результате ответного огня он и еще шесть членов картеля были убиты или тяжело ранены, причем раненые, среди которых был и Сервантес, скончались во время последующей транспортировки в Мехико.