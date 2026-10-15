Песков: России следует развиваться в своих интересах, а не в пику Западу

Кроме того, Песков назвал условия нормализации отношений России и Молдавии. По его словам, Кишиневу необходимо отказаться от линии, которую он охарактеризовал как русофобскую, освободить политзаключенных, в том числе бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул, и заявить о заинтересованности в добрых отношениях с Москвой.