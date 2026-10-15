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Песков: России следует развиваться в своих интересах, а не в пику Западу

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия и другие страны Евразии должны развивать сотрудничество ради собственных интересов, а не в качестве ответа Западу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения премии «Евразия», передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать расширение географии премии ответом на русофобию западных стран, представитель Кремля подчеркнул, что развитие не должно строиться на противостоянии кому-либо.

По словам Пескова, рост числа участников премии отражает укрепление связей между людьми, разделяющими общие цели и представления о будущем. Он отметил, что такое единство не ограничивается географическими границами отдельных государств.

Отдельно пресс-секретарь президента высказался о роли русского языка, назвав его средством общения, экономического взаимодействия и общей культуры. По его мнению, русский язык не должен становиться инструментом политической борьбы, а способен укреплять общность интересов и принципов на пространстве Евразии. Песков также напомнил об инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию организации поддержки русского языка.

Кроме того, Песков назвал условия нормализации отношений России и Молдавии. По его словам, Кишиневу необходимо отказаться от линии, которую он охарактеризовал как русофобскую, освободить политзаключенных, в том числе бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул, и заявить о заинтересованности в добрых отношениях с Москвой.

1 октября президент РФ Владимир Путин призвал не превращать притеснение русских людей и стремление к стратегическому поражению России в государственную идеологию.

23 сентября Песков заявил, что нагнетание русофобии, которым занимаются европейские страны, является абсолютно недальновидной политикой.Так он прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернэма о том, что Соединенное Королевство создает центр для противостояния «российской дезинформации». По словам пресс-секретаря, в словах британского премьера нет ничего нового, а поддержанием атмосферы тотальной русофобии также занимаются Германия, Франция и ряд других стран Европы.

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