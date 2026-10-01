Путин призвал не превращать русофобию в государственную идеологию
Русофобию, притеснение русских людей и стремление к стратегическому поражению России нельзя превращать в государственную идеологию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
«Не надо русофобию, притеснения и убийства русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России», – сказал Путин.
В сентябре премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране нужно убить русофобию «в зародыше». «Нужно уничтожить не понятие «русофобия», а саму русофобию в зародыше в Грузии. Русофобия, как и любые проявления ксенофобии, не свойственна грузинам», – сказал он. По словам Кобахидзе, грузинскому обществу исторически свойственны гостеприимство и толерантное отношение к иностранцам.