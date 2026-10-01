Путин призвал не превращать русофобию в государственную идеологию

В сентябре премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране нужно убить русофобию «в зародыше». «Нужно уничтожить не понятие «русофобия», а саму русофобию в зародыше в Грузии. Русофобия, как и любые проявления ксенофобии, не свойственна грузинам», – сказал он. По словам Кобахидзе, грузинскому обществу исторически свойственны гостеприимство и толерантное отношение к иностранцам.