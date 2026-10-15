Путин: защита собственного рынка не является протекционизмом

«Что касается протекционизма, то хотел бы обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом. И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются. Вам это хорошо известно», – сказал глава государства.