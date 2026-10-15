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Главная / Политика /

Путин: защита собственного рынка не является протекционизмом

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Защита собственного рынка не является протекционизмом, а те, кто больше всех говорит о его недопустимости, сами активно его применяют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России».

«Что касается протекционизма, то хотел бы обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом. И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются. Вам это хорошо известно», – сказал глава государства.

Также Путин 15 октября сообщил, что российский бизнес демонстрирует гражданскую ответственность в нынешнее непростое время.

Глава государства отметил, что в этом отношении предприниматели стали деятельной и активной частью российского гражданского общества. По его словам, российские бизнесмены ежедневно доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан страны. Путин дополнил, что государство продолжит поддерживать деловую активность, вместе с предпринимателями решая самые острые вопросы.

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