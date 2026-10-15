Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для компаний из РФ

В ходе форума президент также заявлял, что российский бизнес демонстрирует гражданскую ответственность в нынешнее непростое время. Глава государства отметил, что в этом отношении предприниматели стали деятельной и активной частью российского гражданского общества. По его словам, российские бизнесмены ежедневно доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан страны.