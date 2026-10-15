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Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для компаний из РФ

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин предупредил о минусах иностранного финансирования для российских компаний. Об этом он сказал на форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«С этими иностранными источниками есть определенные проблемы. Мы всегда должны иметь это в виду», – сказал Путин.

Он напомнил, что некоторые иностранные инвесторы сами столкнулись с последствиями, когда против России ввели санкции и российские компании забрали все в управление.

В ходе форума президент также заявлял, что российский бизнес демонстрирует гражданскую ответственность в нынешнее непростое время. Глава государства отметил, что в этом отношении предприниматели стали деятельной и активной частью российского гражданского общества. По его словам, российские бизнесмены ежедневно доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан страны.

Российский лидер 15 октября принял участие в форуме-съезде Общероссийской организации «Деловая Россия». Глава государства подключился к мероприятию по видео-конференц-связи из ситуационного центра Кремля.

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