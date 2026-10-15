Итоги торгов на Мосбирже 15 октября

Итоги торгов на Мосбирже 15 октябряНа сентимент оказали давление новые атаки на инфраструктуру и откат цен на нефть
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 15 октября, снизился на 1,43% до 2386,81 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 1,21% и составил 897,68 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги «Совкомфлота» (+3,95%), «Полюса» (+1,09%), «Циана» (+0,75%), «Русала» (+0,39%), ЮГК (+0,25%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,42 и -3,04% соответственно), «префы» «Транснефти» (-2,47%), а также бумаги Московской биржи (-2,04%) и HeadHunter (-2%).
Курс юаня на Московской бирже прибавил 4 коп. до 12,48 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,76 руб. (-0,19 руб.). Официальный курс евро составил 93,77 руб. (-0,15 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,21% до $106,28/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 3,28% до $98,21/барр.
Рынок акций в четверг снижался, по индексу Мосбиржи основные события разворачивались вокруг 2400 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. На сентимент оказали давление новые атаки на инфраструктуру, откат цен на нефть от локальных пиков и макростатистика, указывает он.
Вышедший в среду отчет Росстата показал замедление недельной инфляции до 0,11% после 0,96%, при этом годовая ускорилась до 7,22% с отметки 7,08%, зафиксированной неделей ранее, напоминает аналитик.
Геополитические сигналы неоднозначные, отмечает Смирнов. По данным СМИ, США рассматривают возможность смягчения санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала никаких официальных предложений по мирному плану США и Европы.
При этом общерыночный настрой негативный. Ускорение потребительской инфляции в США в сентябре выше ожиданий, разгон цен производителей и неутешительные выводы «Бежевой книги» ФРС о замедлении экономики стали источниками негатива для американских и азиатских торговых площадок, поясняет эксперт.
В конце недели выйдет индекс потребительских цен еврозоны, в США опубликуют данные по объемам промышленного производства в прошлом месяце. На российском рынке ИКС представит финансовые результаты по МСФО за III квартал, банк «Санкт-Петербург» – отчет по РСБУ за девять месяцев. Банк России выпустит информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
По индексу Мосбиржи БКС ожидает движения в пределах 2350–2450 пунктов.
Валюты стабилизировались после импульса укрепления рубля, говорит Смирнов. Оперативные данные по инфляции практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в октябре, что можно трактовать как фактор поддержки российской валюты, рассуждает он.
Экспортеры между тем уже могут готовиться к налоговому периоду, в том числе к выплате НДД, который, по оценкам БКС, в этом месяце составит около 400 млрд руб., отмечает Смирнов. Цены на нефть держатся выше $100/барр. и в курс закладываются высокие нефтяные котировки конца лета – начала осени, добавляет он. На другой чаше весов – активный спрос на валюту со стороны импортеров, готовящихся к сезону высоких продаж, указывает аналитик.
Краткосрочно курсы могут оставаться в рамках диапазонов 83–85 руб./$ и 12,45–12,65 руб./юань, прогнозирует Смирнов.