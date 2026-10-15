Итоги торгов на Мосбирже 15 октября

Экспортеры между тем уже могут готовиться к налоговому периоду, в том числе к выплате НДД, который, по оценкам БКС, в этом месяце составит около 400 млрд руб., отмечает Смирнов. Цены на нефть держатся выше $100/барр. и в курс закладываются высокие нефтяные котировки конца лета – начала осени, добавляет он. На другой чаше весов – активный спрос на валюту со стороны импортеров, готовящихся к сезону высоких продаж, указывает аналитик.