Утренний звон по рынку акций 15 октября

Утренний звон по рынку акций 15 октябряБиржа решила поставить рост на паузу
Сессия четверга на российском рынке акций минимальным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,07% и составил 2423,10. Индекс РТС вырос на 0,07% и составил 909,27
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2400–2450 пунктов на фоне борьбы за ставшую важной поддержкой отметку 2400.
Игроки предпочли зафиксировать прибыль
Рынок акций завершил торги среды консолидацией вблизи отметки 2420 пунктов после роста предыдущих дней. Индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закрывшись на уровне 2421,45 пункта, а индекс РТС вырос на 0,01%, до 908,65 пункта. В ходе сессии рублевый индекс обновил максимум с середины июня и достиг 2445 пунктов, но не смог удержаться на пике.
Основной причиной приостановки роста стала выборочная фиксация прибыли после нескольких сессий уверенного подъема. Рынок рос с конца прошлой недели на фоне улучшения геополитического фона и заключения сделки между Россией и США по экспорту дизельного топлива. Инвесторы, зафиксировавшие значительную прибыль, предпочли выйти из части позиций, что не позволило индексу закрепиться выше 2440 пунктов.
Поддержку рынку оказали заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который не исключил возможность трехсторонней встречи глав России, КНР и США. Однако отсутствие официального подтверждения конкретных сроков и формата встречи не дало рынку достаточного импульса для продолжения ралли.
Инфляционная картина скорее располагала к продажам. Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что инфляция в III квартале превысила ожидания, а вклад индексации тарифов ЖКХ будет оценен по полным данным за октябрь.
Дополнительное давление на настроения игроков оказал опрос ЦБ, показавший, что аналитики повысили ожидания по средней ключевой ставке на ближайшие годы – до 14,6% в 2026 г. против 14,5% ранее.
Среди лидеров роста были
«Сегежа» – 0,74 руб. (+1,52%),
«Новатэк» – 1096,10 руб. (+0,81%),
«Аэрофлот» – 35,76 руб. (+0,68%).
В аутсайдерах оказались
«Газпром нефть» – 582,40 руб. (-3,77%),
«Мечел» ао – 42,55 руб. (-2,84%),
«Норникель» – 116 руб. (-2,03%),
ГК «Самолет» – 248,4 руб. (-1,58%),
АФК «Система» – 7,74 руб. (-1,43%)
Отчет «Новатэка»: сильная добыча, слабые продажи
«Новатэк» опубликовал предварительные производственные показатели за III квартал и девять месяцев. В целом аналитики оценили цифры как умеренно позитивные: компания демонстрирует устойчивый рост добычи углеводородов, однако динамика продаж газа остается слабой.
Рост добычи газа в III квартале ускорился до 4,9% г/г по сравнению с 2,2% во II квартале. Это может указывать на постепенное наращивание объемов в рамках проекта «Арктик СПГ – 2». По итогам девяти месяцев рост добычи газа составил 3,4%, что выше первоначальных ожиданий рынка.
При этом продажи газа снижаются: -3,1% в квартале и -1,1% за девять месяцев. Это расхождение объясняется накоплением запасов: на 30 сентября 2026 г. в хранилищах и в пути находилось 1,5 млрд куб. м газа (против 2,1 млрд куб. м годом ранее). Снижение запасов год к году может означать, что часть законтрактованных объемов уже была отгружена, но общая динамика продаж остается под давлением.
Продажи жидких углеводородов растут опережающими темпами: +10,5% в квартале и +1,0% за девять месяцев. Это частично компенсирует слабость газового сегмента и свидетельствует о благоприятной конъюнктуре на рынке нефти и газового конденсата, говорят аналитики.
Производственные результаты компании можно считать смешанными, полагают эксперты. На сильной стороне отчета ускорение добычи, особенно газа, что создает базу для будущих продаж. На слабой – фактическая реализация газа отстает от производства, что может давить на выручку в краткосрочной перспективе. Однако рост продаж жидких углеводородов и сокращение запасов газа дают основания полагать, что отставание по продажам газа носит временный характер.
Что день грядущий нам готовит
Геополитика пока играет на стороне «быков». Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по поставкам российского дизельного топлива необходима всему миру для снижения цен на топливо. Первые партии российского дизеля уже пошли на экспорт и рынок, как отмечают аналитики, пока воспринимает это как сигнал о начале пересмотра санкционной политики Вашингтона.
Впрочем, в Кремле заявляют, что у России на повестке дня нет согласованных международных переговоров по украинскому вопросу. Это может нервировать инвесторов, ожидавших скорого визита сппецпосланников президент США Уиткоффа и Кушнера в Москву.
Нефть Brent этим утром снижается менее чем на 1%, что оказывает давление на нефтегазовый сектор.
Технически индекс Мосбиржи обновил максимумы за четыре месяца, а зона поддержки 2380–2400 пунктов отработана и с большой долей вероятности устояла. При пробое 200-дневной скользящей средней следующая цель – зона 2480–2500 пунктов.