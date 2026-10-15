Утренний звон по рынку акций 15 октября

При этом продажи газа снижаются: -3,1% в квартале и -1,1% за девять месяцев. Это расхождение объясняется накоплением запасов: на 30 сентября 2026 г. в хранилищах и в пути находилось 1,5 млрд куб. м газа (против 2,1 млрд куб. м годом ранее). Снижение запасов год к году может означать, что часть законтрактованных объемов уже была отгружена, но общая динамика продаж остается под давлением.