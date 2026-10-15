Путин потребовал надежно защитить средства граждан при выходе на фондовый рынок
Средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть надежно защищены, особенно если речь идет о пенсионных накоплениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантировано», – сказал глава государства. Путин подчеркнул необходимость сочетать развитие фондового рынка с надежными гарантиями сохранности средств населения.
В ходе выступления президент назвал стимулирование и укрепление фондового рынка одной из задач властей. Он отметил, что фондовый рынок России устойчив и надежно функционирует, но задачи по его укреплению более амбициозные.
8 октября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что достичь капитализации фондового рынка России в 66% ВВП к 2030 г. не получается. Банк России вместе с Минфином прорабатывает вопрос и пытается сделать дополнительный прогноз относительно фондового рынка.
19 июня председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что Центробанк не видит оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов.