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Главная / Финансы /

Путин потребовал надежно защитить средства граждан при выходе на фондовый рынок

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть надежно защищены, особенно если речь идет о пенсионных накоплениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантировано», – сказал глава государства. Путин подчеркнул необходимость сочетать развитие фондового рынка с надежными гарантиями сохранности средств населения.

В ходе выступления президент назвал стимулирование и укрепление фондового рынка одной из задач властей. Он отметил, что фондовый рынок России устойчив и надежно функционирует, но задачи по его укреплению более амбициозные.

8 октября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что достичь капитализации фондового рынка России в 66% ВВП к 2030 г. не получается. Банк России вместе с Минфином прорабатывает вопрос и пытается сделать дополнительный прогноз относительно фондового рынка.

19 июня председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что Центробанк не видит оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов. 

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