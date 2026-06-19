В ЦБ не видят оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов
Банк России не видит оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов. Об этом объявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Проводить какие-то интервенции в виде скупки активов нет основания», – сказала она.
27 мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что к 2030 г. капитализация российского фондового рынка должна вырасти до 66% ВВП. По его словам, суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов.
В марте 2025 г. заместитель министра финансов Иван Чебесков говорил, что Минфин и ЦБ обсуждают возможность предоставления государственной поддержки компаниям через фондовый рынок. Он подчеркнул, что фондовый рынок должен стать полноценным инструментом распределения господдержки.