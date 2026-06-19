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В ЦБ не видят оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов

Ведомости

Банк России не видит оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов. Об этом объявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Проводить какие-то интервенции в виде скупки активов нет основания», – сказала она.

27 мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что к 2030 г. капитализация российского фондового рынка должна вырасти до 66% ВВП. По его словам, суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов.

В марте 2025 г. заместитель министра финансов Иван Чебесков говорил, что Минфин и ЦБ обсуждают возможность предоставления государственной поддержки компаниям через фондовый рынок. Он подчеркнул, что фондовый рынок должен стать полноценным инструментом распределения господдержки.

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