В ЦБ не видят оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов

27 мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что к 2030 г. капитализация российского фондового рынка должна вырасти до 66% ВВП. По его словам, суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов.