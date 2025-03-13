Минфин и ЦБ рассматривают новый механизм господдержки через фондовый рынок
Минфин России и Банк России обсуждают возможность предоставления государственной поддержки компаниям через фондовый рынок, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции АКРА в рамках III Российского форума финансового рынка, передает ТАСС.
По его словам, ранее основным каналом доведения субсидий были банки, однако сейчас рассматриваются альтернативные механизмы, которые позволят публичным компаниям получать приоритетную поддержку. Чебесков подчеркнул, что фондовый рынок должен стать полноценным инструментом распределения господдержки. Кроме того, в 2025 г. планируется запуск программы компенсации затрат на листинг для компаний технологического сектора.
13 марта сообщалось, что ведомство и регулятор также в вопросе применения субсидий для первичных публичных размещений. При этом договоренности по вопросу предоставления льгот по налогу на прибыль эмитентам, которые планируют IPO и SPO, достигнуто не было, добавил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
ЦБ выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» сообщалось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.