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Минфин и ЦБ рассматривают новый механизм господдержки через фондовый рынок

Ведомости

Минфин России и Банк России обсуждают возможность предоставления государственной поддержки компаниям через фондовый рынок, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции АКРА в рамках III Российского форума финансового рынка, передает ТАСС.

По его словам, ранее основным каналом доведения субсидий были банки, однако сейчас рассматриваются альтернативные механизмы, которые позволят публичным компаниям получать приоритетную поддержку. Чебесков подчеркнул, что фондовый рынок должен стать полноценным инструментом распределения господдержки. Кроме того, в 2025 г. планируется запуск программы компенсации затрат на листинг для компаний технологического сектора.

13 марта сообщалось, что ведомство и регулятор также в вопросе применения субсидий для первичных публичных размещений. При этом договоренности по вопросу предоставления льгот по налогу на прибыль эмитентам, которые планируют IPO и SPO, достигнуто не было, добавил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

ЦБ выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» сообщалось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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