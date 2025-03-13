ЦБ и Минфин продвинулись в вопросе субсидий для IPO
Банк России и Минфин максимально продвинулись в вопросе применения субсидий для публичных размещений. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин в беседе с прессой.
«На данном этапе мы максимально продвинулись с нашими коллегами из Министерства финансов по вопросу использования субсидий не только для кредитов, но и для публичных размещений», – сказал Чистюхин, выразив надежду, что в относительно скором времени «соответствующие правительственные документы выйдут в публичное пространство».
При этом договоренности по вопросу предоставления льгот по налогу на прибыль эмитентам, которые планируют IPO и SPO, достигнуто не было, добавил он.
ЦБ выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» сообщалось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.