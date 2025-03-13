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ЦБ и Минфин продвинулись в вопросе субсидий для IPO

Ведомости

Банк России и Минфин максимально продвинулись в вопросе применения субсидий для публичных размещений. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин в беседе с прессой.

«На данном этапе мы максимально продвинулись с нашими коллегами из Министерства финансов по вопросу использования субсидий не только для кредитов, но и для публичных размещений», – сказал Чистюхин, выразив надежду, что в относительно скором времени «соответствующие правительственные документы выйдут в публичное пространство».

При этом договоренности по вопросу предоставления льгот по налогу на прибыль эмитентам, которые планируют IPO и SPO, достигнуто не было, добавил он.

ЦБ выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» сообщалось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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