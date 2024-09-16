ЦБ предложил повысить привлекательность IPO и SPO через субсидии
Центробанк предложил ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Об этом сообщается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.».
Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.
В документе отмечется, что текущая практика, основанная на субсидировании льготного банковского кредита, по сути, создает стимулы для использования банковского кредита по сравнению со всеми другими инструментами. Это связано с тем, что при использовании других источников привлечения средств – размещении облигаций, привлечении акционерного капитала – инвестирующая компания, ее акционеры, инициаторы инвестиционного проекта не смогут рассчитывать на получение бюджетной субсидии.
Сложившаяся система субсидирования кредита, подчеркивают в Центробанке, по сути, приводит к дискриминации инструментов рынка капитала по сравнению с кредитованием: происходит дискриминация акционерного финансирования по сравнению с долговым, результате чего компании, по сути, мотивируются к повышенной долговой нагрузке в этих проектах и отраслях. Кроме того, внутри долгового финансирования происходит дискриминация облигационного рынка как источника финансирования по сравнению с банковским кредитом. Это тормозит развитие рынка капитала и снижает конкуренцию между банковским сектором и рынком капитала.
В августе ЦБ направил Минфину и Минэкономразвития предложения по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала, писал «Интерфакс». В частности, регулятор выступает за введение налоговых льгот компаниям, вышедшим на IPO и SPO (первичное и вторичное размещение акций) не ранее 2022 г., – снижение ставки налога на прибыль и компенсацию расходов, понесенных при размещении, путем их учета в двукратном размере при определении налоговой базы. ЦБ также предложил дать эмитентам приоритетный доступ к программам господдержки и предусмотреть возможность «субсидии на долевое финансирование» вместо субсидий по кредиту.