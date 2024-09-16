ЦБ предложил повысить привлекательность IPO и SPO через субсидии

В августе ЦБ направил Минфину и Минэкономразвития предложения по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала, писал «Интерфакс». В частности, регулятор выступает за введение налоговых льгот компаниям, вышедшим на IPO и SPO (первичное и вторичное размещение акций) не ранее 2022 г., – снижение ставки налога на прибыль и компенсацию расходов, понесенных при размещении, путем их учета в двукратном размере при определении налоговой базы. ЦБ также предложил дать эмитентам приоритетный доступ к программам господдержки и предусмотреть возможность «субсидии на долевое финансирование» вместо субсидий по кредиту.