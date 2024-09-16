Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

ЦБ предложил повысить привлекательность IPO и SPO через субсидии

Ведомости

Центробанк предложил ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Об этом сообщается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.».

Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.

В документе отмечется, что текущая практика, основанная на субсидировании льготного банковского кредита, по сути, создает стимулы для использования банковского кредита по сравнению со всеми другими инструментами. Это связано с тем, что при использовании других источников привлечения средств – размещении облигаций, привлечении акционерного капитала – инвестирующая компания, ее акционеры, инициаторы инвестиционного проекта не смогут рассчитывать на получение бюджетной субсидии.

Сложившаяся система субсидирования кредита, подчеркивают в Центробанке, по сути, приводит к дискриминации инструментов рынка капитала по сравнению с кредитованием: происходит дискриминация акционерного финансирования по сравнению с долговым, результате чего компании, по сути, мотивируются к повышенной долговой нагрузке в этих проектах и отраслях. Кроме того, внутри долгового финансирования происходит дискриминация облигационного рынка как источника финансирования по сравнению с банковским кредитом. Это тормозит развитие рынка капитала и снижает конкуренцию между банковским сектором и рынком капитала.

В августе ЦБ направил Минфину и Минэкономразвития предложения по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала, писал «Интерфакс». В частности, регулятор выступает за введение налоговых льгот компаниям, вышедшим на IPO и SPO (первичное и вторичное размещение акций) не ранее 2022 г., – снижение ставки налога на прибыль и компенсацию расходов, понесенных при размещении, путем их учета в двукратном размере при определении налоговой базы. ЦБ также предложил дать эмитентам приоритетный доступ к программам господдержки и предусмотреть возможность «субсидии на долевое финансирование» вместо субсидий по кредиту.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных