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Капитализация рынка акций Мосбиржи упала до минимума с июня 2023 года

Из-за повышения ключевой ставки до 19% нисходящий тренд сохранится, ожидают эксперты
Софья Ермакова
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Капитализация рынка акций Московской биржи впервые с июня 2023 г. упала ниже 50 трлн руб. – по итогам августа показатель составил 49,6 трлн руб., следует из данных торговой площадки, с которыми ознакомились «Ведомости». В последний месяц лета основной фондовый индекс упал на 10% до 2650,3 пункта. По сравнению с годовым максимумом он снизился на четверть.

В сентябре рынок продолжил снижение – 3 сентября индекс Мосбиржи приближался к отметке 2500 пунктов. В этот день капитализация российского рынка акций опускалась до 38,8 трлн руб., подсчитал независимый финансовый аналитик, автор канала Spydell finance Павел Рябов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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