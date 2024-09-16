Капитализация рынка акций Мосбиржи упала до минимума с июня 2023 года

Капитализация рынка акций Мосбиржи упала до минимума с июня 2023 годаИз-за повышения ключевой ставки до 19% нисходящий тренд сохранится, ожидают эксперты
Капитализация рынка акций Московской биржи впервые с июня 2023 г. упала ниже 50 трлн руб. – по итогам августа показатель составил 49,6 трлн руб., следует из данных торговой площадки, с которыми ознакомились «Ведомости». В последний месяц лета основной фондовый индекс упал на 10% до 2650,3 пункта. По сравнению с годовым максимумом он снизился на четверть.
В сентябре рынок продолжил снижение – 3 сентября индекс Мосбиржи приближался к отметке 2500 пунктов. В этот день капитализация российского рынка акций опускалась до 38,8 трлн руб., подсчитал независимый финансовый аналитик, автор канала Spydell finance Павел Рябов.
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