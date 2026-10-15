Путин назвал укрепление фондового рынка РФ одной из задач властей
Одной из задач российских властей является стимулирование и укрепление фондового рынка, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется. Он у нас, во всяком случае, устойчивый и надежно функционирует», – сказал Путин.
Он отметил, что задачи по укреплению рынка есть, и они амбициозные.
27 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что капитализация фондового рынка РФ должна достичь 66% ВВП к 2030 г. Он отметил, что суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов. По словам Силуанова, в нынешних условиях это «довольно амбициозная задача».
Показатель отношения капитализации к ВВП снизился на 19,5% на конец августа 2026 г. Капитализация рынка акций составила 42,2 трлн руб. Регулятор отметил, что после ухудшения геополитической ситуации и снижения объема капитализации рынка акций в 2022 г. в 2023 г. произошло частичное восстановление рынка. На конец 2023 г. капитализация достигла 57 трлн руб. (+49% к 2022 г.). При этом в 2024 г. рынок стал волатильным и наблюдался «понижательный» тренд.