Капитализация рынка акций снизилась до 19,5% ВВП

Регулятор отметил, что после ухудшения геополитической ситуации и снижения объема капитализации рынка акций в 2022 г. в 2023 г. произошло частичное восстановление рынка. На конец 2023 г. капитализация достигла 57 трлн руб. (+49% к 2022 г.). При этом в 2024 г. рынок стал волатильным и наблюдался «понижательный» тренд.