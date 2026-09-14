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Главная / Инвестиции /

Капитализация рынка акций снизилась до 19,5% ВВП

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Показатель отношения капитализации к валовому внутреннему продукту (ВВП) снизился на 19,5% на конец августа 2026 г. Это следует из проекта Основных направлений развития финансового рынка РФ в 2027-2029 гг., представленного Банком России.

Капитализация рынка акций составила 42,2 трлн руб.

Регулятор отметил, что после ухудшения геополитической ситуации и снижения объема капитализации рынка акций в 2022 г. в 2023 г. произошло частичное восстановление рынка. На конец 2023 г. капитализация достигла 57 трлн руб. (+49% к 2022 г.). При этом в 2024 г. рынок стал волатильным и наблюдался «понижательный» тренд.

В последние три года вырос интерес компаний к публичному размещению акций. В 2023 и 2024 гг. состоялось 31 IPO и SPO. С начала этого года состоялось пять публичных размещений на общую сумму 23,2 млрд руб.

27 мая министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что капитализация фондового рынка РФ должна достичь 66% ВВП к 2030 г. Он отметил, что суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов. По словам Силуанова, в нынешних условиях это «довольно амбициозная задача».

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