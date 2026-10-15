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Путин предложил разработать правила для ПИФов

Наталья Захарова
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать правила для паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Об этом он сказал на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Насколько я понимаю, по сути речь идет о паевом фонде или о паевых фондах. И здесь у нас такой устойчивой, отработанной нормативной базы пока нет, но ее, конечно, нужно создавать», – сказал Путин.

Он отметил, что в таком вопросе нудно быть очень аккуратным с точки зрения привлечения средств граждан, поскольку они должны быть надежно защищены.

24 сентября Минфин объявил, что внес на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, в частности об изменениях в Налоговом кодексе. Среди прочего ведомство предлагает установить для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок, указал Минфин.

С начала года общие чистые притоки во все ПИФы составляют 1,1 трлн руб., следует из расчетов «Эйлера». Лидерство по притоку с начала года удерживают облигационные (+535,1 млрд руб.) фонды. ПИФы денежного рынка привлекли за это время 418,3 млрд руб., а из фондов акций зафиксирован отток 25,3 млрд руб.

С 2023 г. количество ПИФов выросло примерно на 70% и составило на конец 2025 г. 3663, из которых 3193 – ЗПИФы, указано в документе. Количественный рост закрытых фондов за три года достиг почти 90%. Одновременно стоимость чистых активов ПИФов увеличилась более чем на 180% и составляет уже 21,7 трлн руб. Из них стоимость чистых активов закрытых фондов – 17,8 трлн руб (+160%), следует из протокола.

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