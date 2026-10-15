Путин предложил разработать правила для ПИФов

С 2023 г. количество ПИФов выросло примерно на 70% и составило на конец 2025 г. 3663, из которых 3193 – ЗПИФы, указано в документе. Количественный рост закрытых фондов за три года достиг почти 90%. Одновременно стоимость чистых активов ПИФов увеличилась более чем на 180% и составляет уже 21,7 трлн руб. Из них стоимость чистых активов закрытых фондов – 17,8 трлн руб (+160%), следует из протокола.