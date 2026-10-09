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Главная / Экономика /

ФНС обозначила признаки созданных для налоговой оптимизации ЗПИФов

Экспертный совет ведомства закрепил их в специальном меморандуме
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Экспертный совет при ФНС по крупнейшим налогоплательщикам опубликовал меморандум, в котором закрепил признаки закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые, по мнению ведомства, создаются исключительно для ухода от налогов. Документ был утвержден месяц назад по итогам заседания экспертного совета при участии бизнеса, представителей вузов и налоговых юристов, следует из протокола мероприятия, с которым ознакомились «Ведомости».

С 2023 г. количество ПИФов выросло примерно на 70% и составило на конец 2025 г. 3663, из которых 3193 – ЗПИФы, указано в документе. Количественный рост закрытых фондов за три года достиг почти 90%. Одновременно стоимость чистых активов ПИФов увеличилась более чем на 180% и составляет уже 21,7 трлн руб. Из них стоимость чистых активов закрытых фондов – 17,8 трлн руб (+160%), следует из протокола.

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