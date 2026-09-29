Новость о налогообложении ПИФов вызвала распродажу на рынке

Новость о налогообложении ПИФов вызвала распродажу на рынкеПритоки восстановились на следующий день после выхода разъяснений
Новость о введении налогообложения паевых инвестиционных фондов (ПИФ) спровоцировала 24 сентября отток 2,7 млрд руб. из ПИФов облигаций, денежного рынка и смешанных фондов. Это следует из расчетов старшего аналитика «Эйлера» по ПИФам и ЦФА Елены Баклановой, с которыми ознакомились «Ведомости». Но уже на следующий день притоки восстановились, когда вышла новость о том, что инициатива коснется только закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов, отмечает эксперт.
24 сентября Министерство финансов объявило, что внесло на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, в частности о внесении изменений в Налоговый кодекс. Среди прочего ведомство предлагает установить для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог будет зачитываться. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок, указал Минфин: это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием фондов.
О каких именно ПИФах идет речь, из релиза Минфина не ясно, но 25 сентября «Интерфакс» со ссылкой на собеседника, знакомого с проектом поправок, сообщил, что инициатива касается только закрытых и интервальных фондов для «квалов».
Всего за неделю с 21 по 27 сентября притоки в фонды коллективных инвестиций замедлились до 13,6 млрд руб. (-26% неделя к неделе), что Бакланова связывает прежде всего с новостным фоном о налогообложении. Притоки в ПИФы облигаций составили 7,5 млрд руб. после оттоков неделей ранее. Приток в фонды денежного рынка сократился в 4,7 раза до 4 млрд руб., а из ПИФов акций продолжаются оттоки – 500 млн руб. Приток в закрытые фонды недвижимости составил 2,5 млрд руб. Оттоки из ПИФов драгоценных металлов сменились притоком в размере 347,2 млн руб., а оттоки из фондов смешанных инвестиций составили 300 млн руб.
С начала года общие чистые притоки во все ПИФы составляют 1,1 трлн руб., следует из расчетов «Эйлера». Лидерство по притоку с начала года удерживают облигационные (+535,1 млрд руб.) фонды. ПИФы денежного рынка привлекли за это время 418,3 млрд руб., а из фондов акций зафиксирован отток 25,3 млрд руб.
Среди управляющих компаний лидер по притокам с начала года – УК «Первая» (+379,2 млрд руб.). Второе место – у «ВИМ инвестиций» (+257,4 млрд руб.). Третье – у «Т-капитала» (+151,9 млрд руб.). Лидером по притоку с начала года среди отдельных ПИФов остается фонд денежного рынка «Ликвидность» от ВИМа (+208 млрд руб.). Второе место удерживает облигационный фонд «Накопительный» от «Первой» (+142,6 млрд руб.). Третье место занимает ПИФ облигаций «Облигации с переменным купоном» той же «Первой» (+127,3 млрд руб.).