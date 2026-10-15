Дмитриев: Зеленский критикой Трампа усугубил свое положение

До этого Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников писала, что лидеры Евросоюза (ЕС) намерены призвать Зеленского снизить тон публичной критики в адрес президента США. По словам собеседников газеты, этот вопрос планируют обсудить на встрече европейских лидеров с Зеленским в Брюсселе 16 октября. Поводом для беспокойства стали недавние высказывания украинского президента о политике администрации Трампа. В частности, Зеленский критиковал соглашение США с Россией по поставкам дизельного топлива, прекращение американской разведывательной поддержки и отношение Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.