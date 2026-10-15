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Главная / Политика /

Дмитриев: Зеленский критикой Трампа усугубил свое положение

Ксения Наумчик
Wiktor Szymanowicz / TASS
Wiktor Szymanowicz / TASS

Критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа еще больше осложнила положение украинского лидера по сравнению с ситуацией после встречи в Белом доме в феврале 2025 г. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, европейские страны пытаются смягчить последствия интервью Зеленского, в котором тот резко высказался о Трампе и его усилиях по урегулированию конфликта.

Дмитриев отметил, что заявления Зеленского, опубликованные Financial Times, уже невозможно взять назад.

До этого Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников писала, что лидеры Евросоюза (ЕС) намерены призвать Зеленского снизить тон публичной критики в адрес президента США. По словам собеседников газеты, этот вопрос планируют обсудить на встрече европейских лидеров с Зеленским в Брюсселе 16 октября. Поводом для беспокойства стали недавние высказывания украинского президента о политике администрации Трампа. В частности, Зеленский критиковал соглашение США с Россией по поставкам дизельного топлива, прекращение американской разведывательной поддержки и отношение Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

15 октября Зеленский сообщил, что чувствует себя преданным Трампом. Украинский лидер отметил, что ему «больно», когда глава Белого дома выбирает сторону Москвы, а не Киева.

10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

9 октября американский и российский лидеры договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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