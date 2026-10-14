Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом

«Действительно, да, но это немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства. <...> Жаль, что мы теряем сильного партнера», – заявил президент Украины (цитата по Reuters). По его словам, если США «занимают нейтральную позицию», то они должны ее придерживаться всегда.