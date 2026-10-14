Зеленский заявил, что чувствует себя преданным Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в эфире Piers Morgan Uncensored.
Украинский лидер в ходе трансляции отметил, что ему «больно», когда глава Белого дома выбирает сторону Москвы, а не Киева. Ведущий в связи с этим спросил, чувствует ли Зеленский предательство со стороны Трампа.
«Действительно, да, но это немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства. <...> Жаль, что мы теряем сильного партнера», – заявил президент Украины (цитата по Reuters). По его словам, если США «занимают нейтральную позицию», то они должны ее придерживаться всегда.
10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.
12 октября CNN сообщил об угрозах администрации Трампа приостановить передачу разведданных Украине. По данным телеканала, предупреждения поступили украинским и европейским представителям 10 и 11 октября. Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
9 октября Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле сообщали, что в ходе разговора также обсуждались урегулирование конфликта на Украине, ситуация вокруг Ирана и двусторонние отношения. Зеленский после этого заявил, что подобные договоренности могут противоречить интересам Киева.