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Главная / Политика /

Трамп: Украине пришло время обзавестись новым президентом

По словам американского лидера, Зеленский мог положить конец конфликту много раз
Елена Вострикова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Украине пришло время сменить президента. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать», – сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

10 октября Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что переговоры украинской делегации с представителями Трампа в Майами завершились досрочно после объявления о договоренности России и США по поставкам дизельного топлива.

По данным издания, украинская сторона решила отказаться от второго раунда переговоров, запланированного на следующий день. По данным FT, американские чиновники требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ и допустили возможность прекращения обмена разведывательными данными в случае отказа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также сообщили украинской делегации, что Вашингтон готов снять санкции с российского дизельного топлива, а Москва намерена отменить ограничения на его экспорт. Украинская сторона, по данным издания, сочла требование односторонне прекратить удары по российским НПЗ несправедливым.

9 октября Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле сообщали, что в ходе разговора также обсуждались урегулирование конфликта на Украине, ситуация вокруг Ирана и двусторонние отношения. Зеленский после этого заявил, что подобные договоренности могут противоречить интересам Киева.

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