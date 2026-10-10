Трамп: Украине пришло время обзавестись новым президентом

9 октября Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле сообщали, что в ходе разговора также обсуждались урегулирование конфликта на Украине, ситуация вокруг Ирана и двусторонние отношения. Зеленский после этого заявил, что подобные договоренности могут противоречить интересам Киева.