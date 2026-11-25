Суд признал банкротом основное юрлицо сети магазинов «Кораблик»К этому привели ошибки менеджмента и недооцененность онлайн-канала продаж, считают эксперты
Арбитражный суд Москвы 24 ноября признал банкротом ООО «Кораблик-Р» – основное юридическое лицо закрывшейся сети магазинов детских товаров «Кораблик». Процедуру банкротства инициировал один из кредиторов компании. Решение принято по заявлению ЗАО «Крок инкорпорейтед», структуры IT-компании «Крок», следует из картотеки арбитражных дел. В компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.
Это уже вторая попытка обанкротить «Кораблик-Р». Первое дело было возбуждено в 2024 г., но в ноябре 2025 г. суд прекратил его, так как у должника не нашлось имущества даже для оплаты процедуры, а кредиторы отказались финансировать ее самостоятельно, сообщало издание Shopper’s.
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