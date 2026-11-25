Это уже вторая попытка обанкротить «Кораблик-Р». Первое дело было возбуждено в 2024 г., но в ноябре 2025 г. суд прекратил его, так как у должника не нашлось имущества даже для оплаты процедуры, а кредиторы отказались финансировать ее самостоятельно, сообщало издание Shopper’s.